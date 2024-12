Me importa más Coahuila que la expulsión: Paredes

En medio de las fiestas decembrinas, el diputado local Alfredo Paredes no le está prestando atención a su expulsión del partido PAN. "Sí, ya me notificaron, pero no es nuevo. Quien conoce la historia del PAN sabe que estas situaciones han ocurrido antes", afirmó Paredes, quien sigue siendo miembro activo y agradece el apoyo de la Alianza.

Paredes se enfoca en su labor legislativa y minimiza el impacto del proceso en su contra. "No le estoy poniendo atención, estoy concentrado en temas como la diversificación económica que llegará el próximo año. Mi prioridad sigue siendo trabajar por Coahuila y Monclova, pensando siempre en el bienestar de los ciudadanos".

El diputado también invitó a aprovechar las fiestas decembrinas para evaluar los aciertos y errores de este año. "Hagamos esa gran reflexión. Pensemos en lo bueno y lo malo que hemos hecho para arrancar el 2025 con menos errores y más trabajo por los coahuilenses", expresó.

Sobre su futuro político dentro del PAN, Paredes fue cauto. "Hay fechas y tiempos. Confío en que todo esto se resolverá con el tiempo. Mientras tanto, sigo comprometido con mi papel en el Congreso y con las metas económicas que queremos alcanzar para principios del próximo año", concluyó.