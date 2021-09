Mejora salud de mujer apuñalada

Mejora el estado de salud de Claudia Salinas Guajardo pero sigue delicada, autoridades requieren su declaración para continuar con la investigación luego de haber recibido 25 puñaladas y golpes en la cabeza.

La familia mencionaba que por falta de pruebas algunas personas señaladas como probables responsables quedarían libres, pero la Fiscalía General del Estado no tiene a personas detenidas por esta situación y de tenerse, son datos que se mantienen en reserva para no estropear las investigaciones.

Karina Guajardo, señaló que autoridades están al pendiente de la evolución porque quieren tomar su declaración, indicó que su prima todavía no puede hablar, porque solo responde sí o no, no puede abrir sus ojos, no se entiende lo que dice pero los médicos no quieren forzarla porque no quieren que vaya recaer.

Indicó que su primera recibió las 25 cuchilladas en toda la espalda y en el cuello, a un costado del ojo y en medio de los dos ojos, además de golpes en la cabeza.

Hoy lo que urge es conseguir donadores de sangre porque no han podido conseguir, los necesitan para hoy, porque su prima nunca había estado en algún centro de salud ni dependencia, (0+) se les gratificará, interesados pueden comunicarse al 869 100 49 44.