Merecen pacientes del IMSS mejor servicio

Son insuficientes los mantenimientos a los equipos de aire acondicionado de la Clínica 7 del Seguro Social, informó Eugenio Williamson integrante del Consejo Consultivo del IMSS Coahuila, quien dijo que los trabajadores como la derechohabiencia merecen un mejor servicio.

Según un comunicado que envió el instituto luego de las manifestaciones de los trabajadores por realizar su labor con altas temperaturas, se informó que se lanzó un Protocolo de Intervención para enfrentar la ola de calor que afecta a la entidad, principalmente a las regiones Centro, Carbonífera y Norte del estado.

Implementarán estrategias para implementarse al interior de sus hospitales y unidades médicas de beneficio para personal y derechohabientes.

Eugenio Williamson señaló que también se dio a conocer que derivado de la fuerte oleada de calor existe insuficiencia de climatización y aunque traen una empresa está desde el jueves pasado tratando de resolverlo, no mejoran los niveles de enfriamiento.

Por tal motivo se va a generar restricciones de labor de personal, acceso a horarios escalonados de servicios, reubicación de pacientes en unidad Cemex Monclova, y de acuerdo a servicios esenciales y servicios no esenciales habrá home office.

“Esto aminorara los riesgos de golpe de calor o afección de estrés por calor, la oleada durará hasta el 23 de junio. Es primordial que esto quede solucionado porque no se aguanta estar en el interior, ni para los mismos trabajadores ni los pacientes que solo cuentan con lanzallamas”, dijo el empresario.