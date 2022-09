"Mi hijo es inocente"

Aseguran familiares de Carlos "N", uno de los imputados en la tortura y asesinato de la cría de oso, aseguran que es inocente y solo está siendo culpado sin pruebas, por lo que espera que salga bien librado este próximo lunes en la reanudación de la audiencia.

Carlos "N" de 19 años de edad, acudió ayer miércoles a la primera audiencia registrada por el asesinato de la osezna de 5 meses de edad, se le acusa del delito de crueldad animal con modalidad agravante con muerte como consecuencia. Dicha audiencia se retomará el lunes 19 de agosto con el fin de que el juez de una resolución al caso.

"Mi hijo va a salir librado porque como estamos exigiendo carpetas de la investigación, en ella, mijo no aparece en las pruebas, me lo están inculpando, pero bendito sea Dios, el no aparece en nada", dijo su mamá Norma Ibarra.

Señaló que su hijo sí estuvo en el lugar al igual que ella y otros vecinos de la colonia Santa Cecilia, pero no fue uno de los coautores como lo está denunciando el Ministerio Público.

Destacó que son más los que participaron ya que al menos 5 personas estaban jalando de las cuerdas con las que amarraron a la osezna, además había muchos menores de edad y otros adultos mayores que tuvieron más acción en el delito.