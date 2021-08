“Mi papá es la víctima, el solo se defendió" afirma hija de Jorge Damian Valdez

“Amigos mi papá está bien gracias por preguntar, lamentablemente se topó con una demente, como se lo advertí muchas veces. Siempre le dije que un día se iba a topar con una enferma mental (por no ofenderla con otras palabras)”, indicó Astrid Valdez quien se identificó como hija de Jorge Damian Valdez.

“Ella está diciendo mil mentiras que fue golpeada, que solo se defendió, cuando la realidad es que está detenida por que no tiene nada ni un golpe, no fue por defensa propia, fue por desquiciada porque mi papá le pidió un tiempo cuando vio que empezaban a tener problemas como “relación” que en realidad no creo que en alguien de 40 y 20 sea algo serio más que avaricia por los dos lados”, expresó.

Aclaró que Thelma está libre es porque la mamá de la joven habló con el agredido y le pidió disculpas.

“Le dijo que ella ya sabía cómo era su hija, que si le hacía el gran favor de firmar para que la sacaran de las celdas. No estoy defendiéndolo porque sé que no es una “blanca paloma” pero en esta ocasión él fue el agredido”, insistió la joven.

Precisó que su padre recibió 6 puñaladas y una de ellas lo pudo matar. “Estoy molesta porque personas están publicando en páginas amarillistas el nombre de mi hermano cuando no tuvo nada que ver, la vida de mi papa siempre ha sido muy aparte de nosotros”.

Indicó que un tipo fue a su casa a amenazar a su papá, estando ahí solo la abuela, una persona mayor de 70 años.

“¿Se les hace justo qué por una tontería de mi papá, la llevemos nosotros? Ojalá alguien le ponga un ALTO a esa niña, ya que su ex novio también tuvo problemas y también hizo un show por redes sociales. Ojalá alguien le ayude, pero llevándola a alguna institución mental, necesita mucha atención”, finalizó Astrid Valdez.