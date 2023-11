Misterio: Estruendo sin Origen

A más de 5 horas desde que se escuchó el estruendo en varias partes de Frontera y Monclova y autoridades no localizaron el origen debido a que hay alerta en la población, ellos siguen al pendiente de lo que pudiera suceder "Definitivamente no fue una actividad humana", comentó Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil en Frontera.

Dijo que personalmente se comunicó con Pemex, le explicaron que estaban realizando actividad en tubería de gasolina, quieren eliminar presión de nitrógeno porque van a cargar la línea pero lo que ellos están haciendo no es para tal estruendo.

Mencionó que incluso el personal de Pemex le mencionó que cuando hicieron el desfogue escucharon el sonido al lado del Ejido El Oro, se habló con personal de Orica y no hubo nada, lo mismo con personal de CFE tampoco, por lo que mencionó que definitivamente no fue una actividad humana o al menos no se ha detectado

Señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional está buscando quién tiene permisos de explosivos para el lado del Ejido El Oro donde aseguran que es el origen de este estruendo que causó intriga y curiosidad a los ciudadanos que pudieron sentirlo.

"Realmente no hay una causa exacta hasta este momento, hay alarma en la población pero afortunadamente no hay daños a las personas, estarán muy pendientes para cualquier situación, coordinador con Protección Civil de Monclova que tampoco tiene el origen de este estruendo", comentó.