Modifican proceso de regularización

El Registro Público Vehicular (REPUVE) modificó el proceso para la regularización de los autos de procedencia extranjera, por lo que ahora se requiere realizar el pago federal y el de derechos de control vehicular para realizar el trámite de regularización, hasta el momento 10 personas han solicitado la devolución al no poder realizar el proceso.

Lo anterior lo informó el Administrador Local de Recaudación de Rentas, Pablo González González, quien dijo que realizó un ajuste en el proceso para la regularización, por lo que ahora es necesario presentar el comprobante de pago tanto del SAT, como de Derechos de Control Vehicular, para realizar el trámite.

Esto ha generado molestia entre algunas personas, sobre todo aquellos que no pueden hacer el trámite al no contar con la documentación, o el vehículo aparece como "no elegible" para el proceso, por lo que no pueden proceder con la regularización, sin embargo ya realizaron su pago.

"Así se está haciendo ahora, tienes que llevar los dos pagos, te checa el REPUVE y si no pasa, vas a ser rechazado y tendrás que solicitar el reembolso, nosotros no somos árbitros en esto, es el REPUVE, ahí ellos hicieron los ajustes"

Pablo González informó que durante el mes de junio, se registraron 10 casos de personas que acudieron para solicitar la devolución de su pago, por lo que indicó que en las oficinas de Recaudación de Rentas, se cuenta con un módulo específico para atender estos casos, sin embargo, el tiempo de devolución es mayor a dos meses.

Aclaró que el tema de la regularización y la modificación que se llevó a cabo, es tema del REPUVE, que es el encargado de este proceso, ellos únicamente colaboran dentro de este proceso, con el emplacado.

Para concluir con el proceso el último paso es el engomado que coloca el Registro Público Vehicular, después de que se obtengan las placas, por lo que no representa ningún problema, únicamente para aquellos que no pueden realizar el proceso.