Molesta a la Iniciativa Privada caída de alianza

Integrantes de la Iniciativa Privada de las cámaras empresariales, proveedores y comerciantes de la región están molestos tras la noticia de que no habrá alianza entre AHMSA y Villacero, Arturo Valdés presidente de la CANACO comentó que es una lástima y una falta de seriedad por parte de la siderúrgica.

"Es una lástima que se hayan echado para atrás no se vale que jueguen con nosotros, los dueños de AHMSA han jugado mucho con nosotros, no es posible que aguantemos dos años y salgan con esto", comentó.

Dijo que están molestos, no pueden creer que sigan jugando hasta con el Gobierno Federal y señaló que se necesita hacer algo con urgencias, indicó que Alonso Ancira le debe a Monclova porque es donde AHMSA ha crecido y se ha enriquecido.

"Se ha enriquecido con nosotros, entonces tiene que pagar, no es posible que no pague a proveedores, ¿Qué han hecho con el dinero? están vendiendo acero, siguen vendiendo y no pagan, me da coraje ver esta situación de que sigue junando, urge que se le ponga un alto a este señor", comentó.

Y es que esperaban que con la alianza se reactivara la economía con el pago a proveedores, se normalizaría AHMSA y se reactivaría la económica en Monclova, el líder empresarial mencionó que lamentablemente se depende de AHMSA en un 70%.

Dijo que por esta razón está paralizada la economía, mencionó que el presidente de la República Mexicana tiene que hacer algo, poner un alto porque no puede ser que siga jugando con los proveedores.

Por lo pronto los empresarios siguen con la incertidumbre, tenían la esperanza que se les pagara, a lo mejor se echaron compromisos o esperaban un respeto pero con esto se les viene abajo muchas cosas que tenían en puerta.