Molesta hipocresía en caso de mataperros

Molesta a Miguel Ángel Reyna, abogado defensor de Jonathan "N" ex bombero acusado por el delito de maltrato y crueldad animal, por la actitud que está tomando la Procuraduría de la Defensa de los Animales, asegurando que dichos hechos se están politizando, además de que la Procuraduría tiene una postura muy marcada en un caso y que devela las acciones que no han hecho pues hay una gran cantidad de perros en las calles y en abandono.

"Es un delito que se cometió, pero no están castigando a los verdaderos culpables, mi defendido no lo mato, él se aprecia en el video donde se voltea para no ver como mataban al perro, el otro muchacho muy sanguinario fue mandado por sus jefes y ahí va incluido el director de Protección Civil Agustín Ramos y el Ex alcalde, ellos debieron haberse dado cuenta de todo lo que se hacía" menciono.

Indicó que la próxima semana se reanudara la audiencia inicial y en el que buscan que el juez deje en libertad a Jonathan "N", cabe mencionar que están ofreciendo una cantidad de 10 mil pesos como reparación del daño, sin embargo, ni siquiera saben de qué raza era el perro asesinado.

"La defensa de los animales como se pone a andar hablando si hay cantidad de perros que necesitan protección y no lo han hecho, se pone hablar tonteras al decir que el señor puede salir y puede seguir matando perros, señora si eso paso hace tres años, agarraron el palo caído y eso no se vale" mencionó Miguel Ángel Reyna.

Mientras tanto Jonathan se encuentra en prisión en la ciudad de Saltillo en espera de que se reanuden las audiencias, o bien se otorgue un cambio en la medida cautelar.