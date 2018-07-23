Monclova, capital estatal del divorcio

Al menos un 80 por ciento de los trámites que realizan cada uno de los tres juzgados familiares son procesos de divorcio, lo que se logra en corto periodo gracias a las facilidades que se otorgan.

El Magistrado del Distrito Judicial de Monclova, Miguel Ángel Ramírez comentó que es alto el índice de divorcio en esta zona debido a que existe el modelo unilateral que permite a aquella persona que quiera separarse de su pareja puede hacerlo evitando mucho trámites o problemas.

El Magistrado del Distrito Judicial de Monclova, Miguel Ángel Ramírez.

Dijo que el código registró una reforma en donde las causas no son motivo para exigir el divorcio solamente basta con que una de las partes esté interesada en separarse legalmente para promoverlo y conseguirlo.

Señaló que la información que tienen es que en la Región Centro del estado es una de las zonas de Coahuila donde se presentan más procesos de esta naturaleza, pero desconocen el motivo exacto.

Aseguró que aproximadamente un 80 por ciento de los expedientes que tienen cada uno de los tres juzgados familiares de Monclova son por procesos de divorcio, es decir si anualmente atienden mil 500 expedientes cerca de mil son divorcios.

Señaló que existen dos tipos de divorcio que puede ser ante el oficial del registro civil que es cuando no se tienen hijos en el matrimonio y previamente hayan liquidado su sociedad conyugal, lo que es mucho más rápido y sencillo.

Indicó que el trámite judicial no importa que haya hijos, además durante el procedimiento tiene que liquidarse la sociedad conyugal, lo que es un poco más tardado pero sucede con que solo una persona lo promueva.

El divorcio exprés se presenta la solicitud con una propuesta de convenio, se le notifica, se le da un plazo para que comparezca a presentar una contra propuesta de los hijos, alimentos, entre otras cosas y una vez contestada se pone un plazo corto para decretar la separación legal.

“Son muchas las facilidades que se establecen en el proceso para que una persona que está interesada en separarse pueda hacerlo, es por ello que las personas que ya no quieren nada con su pareja deciden hacer el trámite”, finalizó el magistrado.