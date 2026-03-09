Carlos Villarreal encabeza reunión por el Día Internacional de la Mujer en Monclova

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el alcalde Carlos Villarreal encabezó una reunión con mujeres de Monclova para dar seguimiento a los resultados y avances de la Estrategia Integral para las Mujeres Monclovenses, como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer las acciones que impulsan la seguridad, las oportunidades y el desarrollo de las mujeres.

Durante el encuentro, representantes de diversas áreas municipales como DIF Monclova, Policía Violeta, PRONNIF y el programa Mujeres Comprometidas presentaron avances de los programas y acciones para atender y acompañar a las mujeres, fortaleciendo la coordinación institucional para ampliar la protección, el acceso a oportunidades y la atención integral.

En esta reunión se dio seguimiento a los acuerdos establecidos con el gobernador Manolo Jiménez, con quien el Gobierno Municipal mantiene una coordinación permanente para impulsar programas y políticas públicas dirigidas a fortalecer la participación y el desarrollo de las mujeres en Monclova y en todo el estado.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que la agenda de las mujeres es una prioridad para el Gobierno Municipal. "Las mujeres son una pieza fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando para fortalecer programas, ampliar oportunidades y generar entornos seguros que permitan a las mujeres seguir creciendo y desarrollándose", expresó.

En la reunión participaron Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Lupita Oyervides, diputada local; y Martha Lucía Herrera Ramírez, subprocuradora para Niños, Niñas y la Familia, quienes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo las acciones institucionales en favor de las mujeres y sus familias.

En el evento también se contó con la presencia de Dafne Quintero, campeona mundial de tiro con arco, quien compartió un mensaje de inspiración para mujeres y jóvenes monclovenses, destacando el valor de la disciplina, la confianza y el trabajo constante para alcanzar metas personales y profesionales.

Impacto en la comunidad

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, las instituciones y la sociedad civil, impulsando acciones que fortalezcan la seguridad, las oportunidades y el desarrollo de las mujeres en la ciudad.