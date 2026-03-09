Juanita González encabeza rodada por la igualdad en Monclova

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Universitario Metropolitano organizó una rodada con la participación de estudiantes, motoclubes y clubes de autos clásicos, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres.

¿Qué actividades se realizaron en la rodada?

La actividad denominada "Igualdad y Respeto" fue encabezada por la Escuela de Enfermería y Radiología del plantel, y reunió a cientos de participantes provenientes de Monclova y Frontera.

La directora, Juanita Cecilia González Rodríguez, informó que esta es la primera ocasión que se realiza esta rodada, con la que buscan sumarse a las acciones de sensibilización que se realizan en esta fecha.

El recorrido inició en el sector Ave Fénix, continuó hasta el monumento a Harold Pape, posteriormente regresó para concluir en la Plaza del Magisterio, en donde se realizó un mensaje alusivo a la jornada.

González Rodríguez indicó que la respuesta fue positiva, con la participación de más de 300 personas entre estudiantes e integrantes de clubes de motociclistas y de vehículos antiguos.

"Es nuestra primera rodada que tenemos y gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta, esperamos seguir haciendo con esta rodada en los próximos años, una rodada pacífica en apoyo a todas las mujeres que han sido violentadas, porque nosotros estamos en contra de la violencia, tanto para el hombre como para la mujer".

La directora reiteró que la participación de los estudiantes de la Escuela de Enfermería y Radiología refleja el compromiso de la comunidad educativa con la promoción del respeto y la igualdad.