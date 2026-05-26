Esra Cavazos presenta su campaña en Monclova: propuestas y compromisos

Monclova, Coah.- La candidata del PRI a la diputación local por el Distrito 05, Esra Cavazos, mantiene una campaña basada en propuestas procedentes del trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía, un proyecto que se construyó escuchando directamente a los habitantes de Monclova.

La abanderada priista afirmó con votantes de la Zona Centro, Praderas del Sur y Mezquital del Valle que no llega improvisada a la contienda electoral, sino con experiencia, conocimiento de las necesidades del distrito y una agenda clara que se traducirá en acciones legislativas concretas una vez llegando al Congreso del Estado.

"Los compromisos no son al aire, son compromisos de trabajo que se van a traducir en un plan de acción", expresó a los asistentes de cada reunión.

Esra Cavazos agradeció el respaldo que ha recibido no solamente de la militancia priista, sino también de ciudadanos sin afiliación partidista, empresarios, comerciantes, obreros, campesinos y jóvenes que se han sumado a su proyecto político.

Asimismo subrayó que su suplente la maestra Glenda Suárez ha sido muy buena aliada y desde el Congreso impulsará iniciativas enfocadas en infraestructura, educación, salud popular, becas, apoyo a mujeres, jóvenes y microcréditos para pequeños negocios que han surgido tras la crisis económica derivada de AHMSA.

En la zona centro, reconoció el esfuerzo de las familias monclovenses para salir adelante en tiempos difíciles y aseguró que es momento de fortalecer a los emprendedores y formalizar los pequeños negocios que hoy representan una fuente importante de ingresos para muchas familias.

En materia de apoyo a las mujeres, reiteró impulsar los programas de protección, prevención de la violencia, créditos y oportunidades laborales, especialmente para madres de familia y mujeres emprendedoras.

"Las mujeres somos resilientes, estamos preparadas para tomar decisiones y sacar adelante a nuestras familias", señaló.

La candidata también hizo énfasis en la importancia de seguir fortaleciendo la educación y generar mayores oportunidades para los jóvenes profesionistas, evitando la fuga de talento hacia otras ciudades.

"Queremos que las cosas buenas sigan sucediendo y eso se tiene que reflejar en las urnas, el domingo 07 de Junio; gracias por hacer click con este proyecto, ya solo falta lo más importante, salir a votar y su confianza me tiene fortalecida", concluyó.