"Monclova esta fregada"

"No puedes tapar el sol con un dedo, Monclova está fregada", señaló el presidente de Canaco Arturo Valdés Pérez quien dijo que ante la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA), los obreros están en su derecho de alzar la voz, aunque eso ahuyente inversiones.

Los obreros de la acerera amenazaron con volver a manifestarse en la explanada de Ahmsa si no recibían su pago quincenal, el cual se suponía que se les reflejaría a las 2:00 de la tarde, sin embargo, para esa hora no recibieron la notificación sino hasta tres horas después.

Ante esto la Iniciativa Privada externó opiniones encontradas ya que el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) mencionó que todas las personas saben que "Monclova está fregada" y es un comentario común, por lo que el externarlo o hablar mal, no ahuyentarán las inversiones en la región centro.

"No se puede tapar el sol con un dedo, si hay manifestaciones me da gusto porque los trabajadores están en todo su derecho de expresar lo que sienten, solo no afectar a terceras personas. Urge sé que resuelva la situación de la empresa ya que nos está afectando enormemente a la ciudad".

Señaló que lo que quieren oír es la versión oficial para dejar de especular y dejar de comentar al respecto, pero nadie ha salido a dar la cara.

Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) pidió calma a los obreros ya que la situación aún no se resuelve y podría pasar más tiempo para que los pagos quincenales se normalicen.

"Se sabe que es algo muy difícil de hacer ya que las personas tiene necesidades y una responsabilidad de llevar el sustento a sus familias. Comprendemos que no traen un centavo en la bolsa y el no poder sustentar los gastos más esenciales como la alimentación, por más que te digan que estés tranquilo, no van a poder estar mucho tiempo sin recibir el pago".

Indicó que la empresa tiene que dar celeridad para resolver la situación o conseguir mientras tanto, dinero para pagar la nómina de los empleados.