Monclova la mejor opción para invertir

El alcalde Alfredo Paredes López, dijo que la llegada de empresarios canadienses a esta ciudad el día de ayer, es una señal de que Monclova es la mejor opción para invertir, por distintas razones, entre ellas por el punto estratégico que permite una conexión en corto, con los Estados Unidos.

Dijo que las cosas para Monclova comienzan a tomar forma, al referirse al trabajo de promoción realizado en Canadá y en China; agregó que un grupo de empresarios de pro logistic, se reunirán en una semana con empresas del Grupo Industrial Monclova como es el caso de Gundereson.

Por otra parte dijo estar listos para recibir a los inversionistas que visiten Monclova, “Nosotros estamos dando todas las facilidades a pie de banqueta y es cuestión de tiempo, para que en Monclova se inicie con la construcción de los parques industriales” en ese sentido dijo que antes de concluir su administración

Se contará con dos o tres parques que detonaran rápidamente el empleo.

Por otra parte comentó que la puesta en marcha de los vuelos por parte de la empresa TAR en el mes de diciembre, gustó a los canadienses, que vienen de Montreal, porque vuelan de Canadá a Houston y de Houston a Monclova, lo que permite que los viajes de negocios sean rápidos, y lo mismo sucederá con otros inversionistas.