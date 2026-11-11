Proyectan hasta mil 500 empleos más en Monclova

Monclova podría cerrar el año con hasta mil 500 empleos adicionales, impulsados por la expansión de las empresas coreanas Yura, Dual y Doosong, así como por la reactivación de contrataciones en la industria metalmecánica.

Reginaldo Calderón, director de PROMONCLOVA, informó que durante octubre se registraron alrededor de 380 nuevas altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, con lo que la ciudad acumula cerca de 2 mil empleos adicionales en lo que va del año.

Al incluir a Castaños y Frontera, la generación de nuevas plazas en la región alcanza entre 2 mil 300 y 2 mil 400.

Expansión de Empresas Coreanas

Entre las principales generadoras de empleo se encuentra Yura, que actualmente cuenta con entre 600 y 650 trabajadores y busca alcanzar una plantilla de mil 200, por lo que todavía podría contratar alrededor de 600 personas.

Dual también mantiene planes de crecimiento. Actualmente emplea a cerca de 600 personas y proyecta llegar a 850, lo que representaría alrededor de 200 nuevas contrataciones.

Por su parte, Doosong, empresa del sector de semiconductores, busca integrar entre 170 y 200 trabajadores, de los cuales ya cuenta con aproximadamente 80.

Calderón explicó que estas compañías atraviesan una etapa de arranque, capacitación y aprendizaje, por lo que sus contrataciones avanzan conforme consolidan sus procesos productivos.

Agregó que algunas ya trabajan en la producción masiva y reciben visitas de sus clientes para validar los productos antes de completar esta fase.

La generación de empleos también alcanza a empresas establecidas en la región. Como ejemplo, mencionó a Metalmex, que esta semana busca entre 20 y 30 soldadores.

Reactivación en la Industria Metalmecánica

El director de PROMONCLOVA consideró que la reactivación de contrataciones en el sector metalmecánico representa una señal positiva para el cierre del año, pues demuestra que tanto las nuevas inversiones como las empresas que ya operaban en la región están generando oportunidades laborales.

Estimó que algunas de las compañías coreanas podrían completar la etapa de validación de productos en un periodo de dos semanas a un mes, mientras continúan ampliando sus plantillas y capacitando personal.