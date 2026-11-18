Las grandes cadenas comerciales acapararon el mayor número de ventas durante el Buen Fin en Monclova, impulsadas por la demanda de pantallas, artículos electrónicos, línea blanca y ropa, mientras que los comercios locales registraron un incremento moderado y menor al de años anteriores.

¿Qué declaró Arturo Valdés sobre las ventas?

Arturo Valdés Pérez, presidente de la Cámara de Comercio en Monclova, reconoció que se registró un mayor movimiento durante la jornada del 13 al 17 de noviembre, aunque las ventas avanzaron a un ritmo moderado debido a las condiciones económicas que se registran en la región.

Explicó que las grandes cadenas acapararon las operaciones por la oferta de productos de mayor demanda durante esta campaña, principalmente electrónicos, electrodomésticos y ropa, siendo las pantallas las más buscadas por la gente.

Comportamiento de los comercios locales

En los establecimientos locales el comportamiento fue desigual; los negocios reportaron incrementos de entre 5 y 15 por ciento, mientras que otros alcanzaron aumentos de 30 y 40 por ciento, dependiendo de su actividad comercial.

Señaló que más de 70 por ciento de las compras se realizaron mediante tarjetas de crédito, favorecidas por las promociones bancarias de meses sin intereses, con plazos de 12, 18 y hasta 24 meses.

Estas facilidades de pago contribuyeron a mantener la actividad comercial, particularmente en la compra de productos electrónicos y artículos de mayor precio; sin embargo, reconoció que el movimiento fue menor al de otros años.