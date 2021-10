Monclovense en el Pentágono

Pone en alto a Monclova el ingeniero Omar Mendoza quien logró trabajar para el Pentágono a los pocos años de haberse graduado de la Facultad Ingeniería Mecánica y Eléctrica, fue el primer expositor en la Semana Internacional de la Ingeniería FIME 2021.

Se graduó de la carrera de Metalurgia en 1981, fue de la primera generación y de 60 alumnos que ingresaron, fue de los 6 que pudieron terminar sus estudios. Cuando se mudó a Estados Unidos se especializó en el funcionamiento de turbinas, aprendió la metalurgia de materiales exóticos aparte de sus conocimientos en hierro y acero.

El gobierno notó el gran trabajo que realizó, las conferencias que ofrecía y es por eso que lo empezaron a apoyar hasta con 100 millones de dólares para combustibles alternativos para turbinas, también tuvo la oportunidad de ingresar al área de energía y simulación de guerras, que aún se usa en el Pentágono donde él dejó su marca al igual que en la CIA.

"Es una oportunidad para mí por la educación que me dio esta universidad y que me ha impulsado a logros profesionales muy importantes como el Pentágono, quise regresar y animar a los estudiantes, porque esta universidad es de primera y no le pide nada a otra de Estados Unidos o de otra parte del mundo"

Ayer por la mañana expuso la conferencia "Presencia de la UA de C en el Pentágono", como parte de las 40 exposiciones que se realizarán esta semana por el aniversario de la facultad, de Brasil, España, Italia, Colombia, Canadá, Cuba y Estados Unidos, dirigidas a los 900 estudiantes.

"Es un orgullo sin palabras, voy a pensar que soy el único mexicano que ha trabajado en el pentágono, es un orgullo pertenecer a mi universidad, a Monclova y al país. A los jóvenes les diría que definan que quieran en la vida y busquen el vehículo para conseguirlo".