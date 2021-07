Motos ISLO: Pasión en dos ruedas

Montar una motocicleta es un placer físico y emocional, una mezcla de ansiedad y adrenalina, pero sobre todo libertad.

Casi todos, conocemos las legendarias marcas de motocicleta como Harley Davidson o las excitantes Ducati, pero hace algunas décadas en México eran escasas.

Recordar que durante el mandato de Miguel Alemán se prohibió la importación de motocicletas de más de 350 centímetros cúbicos con el supuesto fin de defender la inexistente industria automotriz.

En esa época existió un empresario con visión de negocios, pero sobre todo de interés social que logró llenar ese espacio.

Nos referimos al saltillense Don Isidro López Zertuche, creador de la famosa marca de motos ISLO, la primera 100% de fabricación mexicana que inicialmente movió a repartidores y cobradores.

Existen muchos mitos sobre la marca ISLO, y a pesar de lo que pueda decirse sobre ellas, demostraron que "lo hecho en México, está bien hecho".

Motos ISLO fue la primera fábrica de motocicletas de América Latina, fundada en 1955 en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

La historia de la Moto ISLO va más allá y está entramada en una serie de empresas y aventuras que son dignas de relatar.

Don Isidro López Zertuche nació el 26 de abril de 1892 en Saltillo y fue el primogénito de los ocho hijos del matrimonio de Isidro López y María Zertuche.

Después de haber terminado su carrera comercial, López Zertuche comenzó a laborar en el negocio de su padre llamado Representaciones Isidro López.

Se encargaba de la distribución de diversos artículos por catálogo donde trabajó hasta los 18 años, año en que murió su padre.

Después pasó a laborar como Contador en "Casa Comercial Dámaso Rodríguez e Hijos", donde conoció a quienes serían sus amigos de toda la vida: Nazario Ortiz Garza y Segundo Rodríguez Narro.

Los tres se encargaron de llevar la contabilidad del negocio hasta 1914 cuando las fuerzas revolucionarias confiscaron la tienda.

Nuevamente sin trabajo, lo único a su favor era su experiencia y un pequeño capital que había guardado, por lo que en 1914 decide fundar su propio negocio.

Con apenas 22 años crea una Ferretería y Tlapalería que compró con sus ahorros y un préstamo de 800 pesos.

Inmediatamente, incorporó a sus hermanos Carlos y Ricardo, llamando al negocio Isidro López y hermanos.

Adelantándose a su tiempo, López Zertuche estaba convencido de las ventajas que ofrecían un negocio en sociedad y estableció relaciones mercantiles con Vicente Adalpe y José García Narro para crecer dentro del ramo ferretero.

El "Chato" López como le decían sus amigos, estaba satisfecho de sus logros como comerciante, pero al mismo tiempo tenía la inquietud de empezar a fabricar algunos de los artículos que vendía el negocio cuya razón social y había cambiado a Ferretería del Norte.

Don Isidro López Zertuche y sus hermanos Carlos y Ricardo, fundaron la fábrica de artículos de metal laminado Isidro López y hermanos, conocida como "el aluminio".

Comenzaron modestamente, con un empleado, cinco operarios y un pequeño troquel, fabricando por primera vez en México tubos y codos de fierro.

Los productos causaron tal revuelo que los hermanos López Zertuche decidieron comprar maquinaria para diversificar e incrementar la línea de producción.

Viajó a Michigan, Estados Unidos para comprar una prensa de la Bliss Company que era lo más avanzado del momento, pero las ventas eran de riguroso contado.

Después de 20 días de persistencia, logró que el director general de la Bliss Company autorizar la primera venta a crédito.

A don isidro más tarde se le ocurrió a producir utensilios domésticos de aluminio como cacerolas, tinas, baños para lavadero y planchas.

Así que comenzó hacer pruebas para fabricarlas, sus amigos y familiares pensaron que se había vuelto loco, ya que les resultaba difícil aceptar que quien en ese entonces había destacado por ser un talentoso empresario, de pronto hubiera perdido la cordura dedicando tiempo y dinero a un proyecto supuestamente sin sentido.

Al lado de Cipriano Martínez, trabajó días y noches durante siete meses hasta obtener una olla lisa y perfectamente acabada.

A partir de entonces, el negocio pudo crecer de manera exponencial, arrancando la Compañía Industrial del Norte (CINSA), semilla de lo que hoy es el Grupo Industrial Saltillo.

Incursionó después en la fabricación de molinos de granos, planchas de hierro, porta viandas y estufas de gas natural.

La segunda guerra mundial trajo consigo la escasez de aluminio, pero nuevamente el "Chato" López, supo salir adelante fabricando utensilios de peltre que fueron exportados a Estados Unidos para ser empleados por el ejército en la Segunda Guerra Mundial.

Después vinieron otros negocios, como Brochas y Cepillos Éxito en 1942, el Banco Mercantil de Coahuila en 1944, Molinos el Fénix en 1947, en 1955 constituyó la Financiera del Bravo Sociedad Anónima y ese mismo año creó Compañía Fundidora del Norte conocida como Cifunsa Planta 1 donde se hace el proceso de fundición de hierro gris maleable.

El 8 de diciembre abrió sus puertas Compañía General de Bienes Raíces y Construcciones Sociedad Anónima.

Gracias al éxito de sus empresas, López Zertuche disfrutaba de una vida desahogada y ya era catalogado en aquellos días como uno de los hombres más ricos de la región, pero tenía ideas muy particulares sobre el destino que se le debía de dar al dinero.

Así se lo dijo a su hijo: "Uno como empresario debe vivir bien, procurar a la familia un bienestar, a los hijos un crecimiento sano en un ambiente en el que nada falte para su formación, pero lo demás son lujos y diversiones sin sentido y eso acaba con los di

En sus constantes viajes por el país se dio cuenta que los negocios de las ciudades y pueblos eran abastecidos por distribuidores que aún empleaban mulas o burros para jalar carreteras de carga.

Tener un automóvil era prohibitivo económicamente y mucho menos poseer un camión de reparto, por lo que Don Isidro pensó en fabricar un vehículo económico y versátil, accesible para todos.

En 1956 haría historia al lanzar al mercado la primera motocicleta producida en el país por trabajadores mexicanos. Motos ISLO abreviatura de Isidro López.

En sus inicios se fabricaron motocicletas de trabajo muy duraderas y para uso personal, comúnmente conocidas como motos de tortilleros, cartero y de lechero.

Eran de 50 centímetros cúbicos y motonetas 175 centímetros cúbicos.

En sus inicios y Isidro López utilizó motores y componentes Franco Morini y Sacs alemanes.

Posteriormente se fabricaron motocicletas de 250 centímetros cúbicos tipo enduro, conocidas como cooper en dos versiones, una de cuatro y otra de cinco velocidades, ambas con freno de tambor.

La cooper se caracterizó por ser una moto potente, rápida y duradera, posteriormente se fabricó un prototipo de 350 centímetros cúbicos tipo cross, pero que jamás llegó a producción masiva, pues no tuvo mucho éxito por ser muy pesada y costosa.

Don Isidro no deseaba vender productos para unos pocos, aún si éstos fueran muy redituables.

Isidro Junior recuerda que en su época de juventud y cuando estaba a punto de graduarse como Ingeniero, decidió abandonar la carrera y así se le respondió su padre:

"Las consecuencias de lo que cada uno hacemos bien o mal, las tiene uno que sobrellevar por sí mismo, no más que aquí en la casa yo no quiero holgazanes, si tú no quieres seguir estudiando está bien, no lo hagas, pero tendrás que ponerte a trabajar".

El joven inmediatamente él dijo que trabajaría en CINSA a lo que su padre le dijo: "Así mi hijo? pues ve haciendo tu solicitud de empleo, porque tendrás que trabajar como todos los demás y serás un empleado como cualquier otro".

Isidro juniors lo hizo y comenzó desde abajo, su padre prohibió estrictamente a todos los empleados tratar a su hijo de manera diferente, así, con trapeador escoba y después como operador, Isidro juniors pasó en tiempo como un empleado más de CINSA.

Transcurridos algunos meses, después le informó a su padre que siempre sí deseaba continuar con su carrera como profesionista.

Su preocupación por el bien de los demás lo llevó a poner su dinero donde estaban sus ideas morales, fundando el Colegio de México donde se daba instrucción primaria, secundaria, artes y oficios.

También presidió el Patronato del Asilo para niños y huérfanos abandonados y decía que una niñez abandonada es como el mismo México fuese abandonado.

En mayo de 1959, tan solo unos días antes de morir a causa de un padecimiento cardiaco, López Zertuche recibió una de las noticias más gratas de su vida como empresario; Estados Unidos solicitó a CINSA dos vagones completos de estufas de gas natural.

Si bien exportar, no era novedad para él, pues ya tenía años haciéndolo a centro y Sudamérica, él dijo lo siguiente en una de sus últimas entrevistas: "Me parece estar viviendo una historia fantástica de Julio Verne, porque es motivo de orgullo para México ver que nuestros productos se abren paso en Estados Unidos, demostramos al mundo que en México si hay calidad y buenos productos 100% nacionales".