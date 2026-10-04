Trabajadores de AHMSA podrían movilizarse si no hay resultado favorable en el depósito

A cinco días de que venza el plazo para acreditar la garantía de seriedad, trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) mantienen la esperanza de que se cumpla con el depósito, pero advierten que podrían retomar movilizaciones si no hay una salida favorable.

Ervey Valenzuela pidió esperar hasta el último día del plazo que se fijó para el depósito de la garantía, y hasta el momento no se tiene información al respecto.

Valenzuela consideró que el depósito será determinante para conocer si la propuesta de Domínguez Arteaga continúa dentro del proceso de adquisición de AHMSA y Minera del Norte.

Sobre las versiones relacionadas con Cargill y Afirme, rechazó que los trabajadores estén dispuestos a esperar otros 90 días para una eventual alternativa y reclamó que se diera el tiempo a los acreedores para plantear una propuesta.

Señaló que, si Cargill y Afirme concretan una alternativa para hacerse cargo de AHMSA, los trabajadores exigirán que se cubra el pasivo laboral y se establezca un convenio para garantizar los pagos pendientes.

"Aquí no nos interesa quién la agarre, cómo la agarre", indicó, al señalar que la prioridad de los obreros es recibir los pagos que se les adeudan.

Ante la incertidumbre que existe ante la venta, Ervey Valenzuela pidió a los trabajadores mantener la serenidad y esperar a que venza el plazo establecido antes de definir nuevas acciones.

Sin embargo, advirtió que, si al concluir ese periodo no existe un resultado favorable, el movimiento obrero podría convocar a movilizaciones, por lo que pidió a los trabajadores mantenerse atentos y unidos para cualquier acción.