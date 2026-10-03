Adolescente es localizado tras discusión familiar en Cuatro Ciénegas

Un adolescente de 15 años salió del ejido donde vive su familia luego de una discusión con su madre, situación que movilizó a corporaciones de seguridad y Protección Civil en Cuatro Ciénegas.

Libeth Cantú, subprocuradora de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Cuatro Ciénegas, informó que el menor ya era identificado por la dependencia y que la familia se encuentra bajo seguimiento.

Explicó que el adolescente tuvo un disgusto con su madre debido a una diferencia entre ambos y, en un arranque de ira, decidió trasladarse desde el ejido hacia la cabecera municipal.

Acciones de la autoridad

Tras conocerse la situación, elementos de Protección Civil y Seguridad Pública participaron en la localización del menor, quien posteriormente fue trasladado a Seguridad Pública, donde recibió atención y dialogó con una psicóloga.

Cantú aclaró que el incidente derivó de una discusión familiar y no de un hecho de violencia grave. Señaló que PRONNIF continuará trabajando con la familia para proporcionarles herramientas que permitan fortalecer la dinámica familiar y atender las necesidades de sus integrantes.

Detalles confirmados

La funcionaria reconoció que la distancia representa una dificultad para que la familia pueda acudir con regularidad a terapias y completar los procesos de atención, debido a que reside en un ejido. Sin embargo, indicó que se buscarán alternativas para que tanto el adolescente como su familia puedan continuar con las citas y el acompañamiento requerido.

Añadió que también se brindará atención al hermano del menor, como parte de un proceso multidisciplinario en el que participa la familia.