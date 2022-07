Muere el historiador Pepe Luna Lastra

Monclova, COAH.- Falleció a los 84 años de edad el maestro José Manuel "Pepe" Luna Lastra, quien fuera un apasionado por la crónica, taurino, investigador y promotor de la historia de Monclova, vivirá por siempre en la memoria de sus seres queridos y a través de sus libros.

Fue el pasado miércoles por la tarde que se dio a conocer la lamentable noticia, la que generó decenas de comentarios hacia la familia de Pepe Luna Lastra, así como recuerdos de su persona, sobre todo de quienes participaron durante años en el grupo de Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila.

En el mes de junio, agradeció a sus amigos y familia por felicitarlo en su cumpleaños, escribió lo siguiente: "Queridos amigos, el pasado 9 de junio cumplí 84 años de andar por esta tierra, tratando de hacer las cosas lo mejor que me ha sido posible. Algo me ha salido bien y mucho no tanto. En todo he hecho mis mejores esfuerzos".

Continuó, "Durante mi ya larga existencia, he logrado hacerme de amistades muy valiosas por su calidad humana. No muchos por desgracia, pero los que me han brindado su amistad, han sido como hermanos. Unos ya se fueron de este mundo sin embargo los que me quedan, han sido siempre leales con migo".

Fue egresado de la Secundaria Federal 24, ingresó en 1967 a la Facultad de Contaduría en la Universidad de Guanajuato. También era conocedor absoluto de vida y obra del fundador de Altos Hornos de México, Harold R. Pape, y de la misma empresa a la que prestó sus servicios durante muchos años.

El 12 de junio de 1985, con la anuencia del legendario Cronista don Daniel Menchaca, bajo su tutela, se integraron un grupo de inquietos e incipientes aficionados a la historia local y regional, con la creación de "La Sociedad Monclovense de Historia".

En el año de 2002, Pepe, junto con el doctor Félix D. Almaraz, de la Universidad de Texas y de Alfonso Vázquez Sotelo, director del Instituto Estatal de Documentación (AGE), presentaron el catálogo de la Época Colonial del Archivo Municipal de Monclova.

Fue galardonado con múltiples reconocimientos por su mérito en bien de Monclova, donó al archivo, censos de la Hacienda de San Francisco ( de los años 1827, 1831 y 1838), y Haciendas de Monclova (de 1850, 1851, 1884 y 1891).

Así mismo, fue autor del libro "Bautismos de la Parroquia de Santiago Apóstol" (1688-1746), editado en el 2008 por "Los Bejaranos Genealogical Society" de San Antonio, Texas.

Siendo colaborador de la Sub Dirección de Comunicación Social de AHMSA, participó en las publicaciones del antes y el ahora, "El Túnel del Tiempo". Respecto a un abundante acervo fotográfico de Altos Hornos de México, hizo la descripción detallada de cada una de las imágenes, en cuestiones técnicas y de personas que aparecen.

Arnoldo Bermea dio a conocer en sus redes sociales que Pepe Luna era la memoria viviente del Monclova antiguo y del Monclova contemporáneo, y todo un ejemplo de vida para la ciudad.

"Desde mis inicios como aficionado a la historia de nuestra ciudad y la región, lo consideré siempre como mi mentor, aunque su modestia dijera lo contrario. Por supuesto que me quedaré muy corto con todo lo que podría decir sobre Pepe, últimamente nos unía un lazo junto a otros amigos de Arqueólogos, Historiadores y Cronistas, denominados Los Arqueosaurios".