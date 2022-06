Muere el Profesor Gustavo García

Falleció el profesor Gustavo Alonso García Zazueta, quién tuvo una larga trayectoria en la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, es motivo de orgullo y superación para sus ocho hijos ya que inició como intendente, pudo terminar su carrera y finalmente dar clases.

Es originario de Navolato, Sinaloa y a sus 26 años se mudó a Monclova para trabajar en Altos Hornos de México, donde conoció a su esposa María del Refugio Ballesteros Sánchez, con quien procreó a 8 hijos, Sara, Jenny, Minerva, Gustavo Augusto, Alberto Alonso, Bruno Darío, Cristian y Lena Wendoly.

Fue una persona muy admirada y querida por todos ya que inició siendo intendente en la preparatoria Ladislao Farías Campos, años después estudió la carrera de ingeniero metalúrgico en la Facultad de Metalurgia.

Gracias a esto pudo empezar a dar clases con las materias de Física, química y matemáticas, y en este mes cumpliría sus 30 años de trayectoria, los cuales esperaba con ansias para poder jubilarse.

"Era un señor grandote, siempre se imponía ante las personas que no lo conocían, pero era muy amoroso y noble con sus seres queridos, con sus nietos. Además le encantaba cocinar y era el que hacía los guisos y carnes asadas con sus compañeros de trabajo, le gustaba mucho reunir a las personas y darle a todos".

Su hija Lena mencionó que siempre estuvo con ellos en todo momento, no los dejó solos y siempre lo van a recordar, pero sobre todo están tranquilos porque su papá ya no está sufriendo.

Explicó que fue en agosto del 2021 cuando el docente fue detectado con infección en cuatro vértebras y tres discos de su columna, además de tener diabetes, su hija Lena mencionó que en la Clínica del Magisterio les habían dado varios diagnósticos y tuvieron que buscar por fuera a los especialistas.

"Él con tal de aguantar su dolor y no dejar de trabajar, se medicaba, no paraba mi papá y por eso no se atendió a tiempo, ya cuando fue a consultar ya tenía una infección que hasta los doctores se sorprendieron del problema en tantas vértebras".

Por diez meses soportó el dolor de la infección hasta el punto en que dejó de ser el mismo, estaba serio y sin ánimos de jugar con sus nietos, falleció a causa de esto el pasado miércoles 1 de junio, siendo el 10 de este mes cuando cumpliría los 65 años de edad.

Su familia, compañeros y amigos lo velaron en la funeraria Martínez ubicada en el sector Oriente y el día de hoy realizará la misa y lo dejarán en su última morada en el panteón Sagrado Corazón.