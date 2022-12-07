Muere ‘pollero’ y tres migrantes

BRACKETTVILLE, TX. - Un ‘pollero’ que llevaba a 7 migrantes desató una persecución a alta velocidad al escapar de un operativo policiaco, terminando en una fatal volcadura al esquivar los ponchallantas sobre una carretera rural cerca de Brackettville, a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Del Río, Texas.

El accidente en el condado de Kinney, dejó como resultado cuatro fatalidades, entre ellos el mismo ‘pollero’ y 3 migrantes, además, otros 4 indocumentados resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a hospitales de San Antonio.

Trascendió que el conductor perdió el control del volante al esquivar un dispositivo que los policías colocaron en la carretera para frenarlo, el automóvil salió de la carretera y dio varias vueltas hasta quedar totalmente destrozado.

Cabe destacar que las carreteras del condado de Kinney, cercanas a la población de Brackettville, son puntos frecuentes donde se presenta el tráfico de indocumentados y no es la primera ocasión que se desatan persecuciones que terminan en fatalidad.