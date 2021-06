Mueren 4 con todo y vacuna

Coahuila

Los fallecidos tenían edad de entre 58 a 65 años.

Un Monclovense perdió la batalla contra el Covid-19 aún estando vacunado.

Van 4 personas que pierden la vida a causa de Covid-19 en el estado, 1 de ellas era de Monclova, aunque tres de ellas habían recibido la primera dosis y un ya había completado su esquema de vacunación, padecían de comorbilidades que los hicieron vulnerables a la enfermedad.

Esto lo dio a conocer Leopoldo Santillán Arreygue delegado del IMSS en Coahuila durante su visita a Monclova, indicó que pertenecían a los rangos de edad de 58 a 65 años, dos eran de Saltillo, uno en Monclova y otro de Torreón.

Tres de ellos no contaban con el esquema de vacunación completo y el otro si tenía ambas dosis, pero eran pacientes crónico degenerativos, tenían enfermedades serias y por su edad, su sistema inmunológico es menos eficaz aun con el reforzamiento de las vacunas.

"Su situación no permea a favor de la salud y no tiene que ver con la vacuna, pero en la medida de lo posible que la población retome y siga con sus atenciones preventivas, que las embarazadas no dejen de ir a la atención pre natal ni los diabéticos a su control y que los hipertensos se sigan revisando".

Además, las personas que tengan sobre peso se sigan sometiendo a un régimen dietético y ejercicio, así como la vigilancia de su metabolismo con el fin de reforzar la vacuna.

"La vacuna no es un tratamiento, es una acción preventiva, a nosotros nos queda ponernos en las mejores condiciones para que si somos víctimas de una infección por Covid, nuestro organismo se defienda adecuadamente".