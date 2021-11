´Muerta´ venta en el panteón

El día de hoy 2 noviembre será crucial para los comerciantes de Flores quienes llegaron en familia desde el Estado de Hidalgo a comercializar su producto, sin embargo no pensaban que la venta iba a estar "muerta" asegurando que la gente tiene miedo aún por la pandemia y por esa razón muy pocas personas fueron a comprar sus flores.

"Vemos con tristeza que la gente de aquí de Monclova y su Región aún tienen miedo por la pandemia, yo tengo 42 años viniendo a vender aquí al municipio y creo que nunca había visto tan bajas las ventas, aun cuando mantuvimos los precios de otros años para evitar tener pérdidas de nuestro producto".

Crecenciana Martínez Flores dijo que desde Hidalgo llegaron 15 familias dedicadas a la venta de diversos tipos de flores, desde la más económica que es la tradicional cempasúchil y mano de León que tiene un costo de 50 pesos el manojo, hasta la rosa y flores más caras que pueden costar en ramo desde 200 y hasta mil pesos según el número de piezas que el cliente solicite.

Dijo que las rosas se venden poco, debido a su alto costo en comparación a flores más tradicionales, pero existen familias más adineradas que sí las adquieren, buscando diversos colores y sobre todo texturas en los ramos que llevan a sus familiares ya fallecidos.

Doña Crecencia dice que la esperanza en que reviva la venta se tiene a partir de hoy martes 2 de noviembre, pues el gobierno municipal les informó que van a realizar la tradicional Alumbrada y esperan que la gente que participa de ella lleguen a los puestos y adquieran sus flores para adornar las lápidas de sus difuntos.

Comentó que al ser un negocio formado por varias familias, se apoyan mutuamente, sin embargo existe competencia pues cada comerciante presenta sus productos de la forma y costo que ellos deciden, por lo que algunos venden más que otros.

"Yo vengo con mis hijos y mis nueras, nosotros nos encargamos del negocio que mi padre me enseñó a llevar desde hace más de 42 años, era yo muy pequeña cuando ya venía aquí a Monclova en día de finados, pero este año es difícil, nos cuentan que fallecieron muchas personas a causa de la pandemia y la gente aún está asustada y dolida, por ello no salen mucho, eso nos dijeron y nuestra esperanza es que vengan hoy y nos compren para no perder nuestro producto".