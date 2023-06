Mujer baleada quiere justicia

"Son las 7:30 de la mañana y las detonaciones de arma de fuego se escuchan" exclamó en exclusiva Andrea Yajaira madre de familia y quien en días pasados recibió un impacto de bala en su pierna derecha.

Con un monto de 10 a 12 mil pesos, familiares del guardia de seguridad de Ferromex buscan el perdón de Andrea, mujer que fue agredida con arma de fuego en la colonia Ramos Arizpe en Monclova. De haberse incrustado la bala en otra parte de su cuerpo hoy no estaría con vida para contarlo.

Andrea Yajaira, viuda de Víctor Manuel García, se encuentra con vida para denunciar a los guardias de seguridad. Familiares del guardia de seguridad de ferromex buscan el perdón de la señora Andrea con 10 mil pesos.

En entrevista para Periódico la Voz Andrea recordó que el día del incidente, ella había salido de su hogar para dejar la basura en el contenedor, cuando observó una multitud que defendían a un hondureño, mismo que estaba siendo agredido por guardias de seguridad de Ferromex y de un momento a otro observó que su extremidad sangraba con intensidad.

"Todos se deslindan, aquí las detonaciones continúan, era el lunes a las 7:30 de la mañana cuando alistaba a mis hijas para llevarlas a la escuela y se escuchaban muy seguido" "Nadie hace nada" mencionó.

Andrea Yajaira Camacho de 30 años de edad, es viuda de Víctor Manuel García Padilla y quien el pasado mes de enero del año en curso perdió la vida tras recibir impactos de bala por mismos guardias de seguridad de Ferrocarriles Mexicanos.

A la fecha los asesinos de su esposo se encuentran en libertad y la agencia del Ministerio Publico no le han informado de los avances en este caso, tampoco la compañía de la agencia de seguridad se ha hecho responsable.

"Ahora en mi caso Ferromex se deslinda, la agencia de seguridad también, y los familiares del que me disparo son los que se han acercado pero quieren el perdón por 10 mil pesos, yo solo quiero justicia" mencionó

Detalló que no cuenta con empleo, tiene tres hijos a quien mantener y no cuenta con abogado particular que le ayude en su caso, aun cuando solo pide justicia y que el culpable pague por lo que hizo, no descarta una indemnización.