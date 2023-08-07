Multa Conagua a SIMAS por planta tratadora

La Comisión Nacional del Agua ha aplicado dos multas de 1.8 millones de pesos a SIMAS por el incumplimiento en el tratamiento de aguas negras, luego de que los equipos pararon por el corte de energía que se dio en Altos Hornos de México.

Durante las últimas semanas se ha generado una serie de quejas por parte de los vecinos del norte de la ciudad, debido al olor que se genera por las aguas negras.

El Subgerente del Área Técnica de SIMAS, Abel de Luna Romo, informó que este problema se debe a la suspensión de energía en AHMSA, esto debido a que la planta tratadora depende directamente de la acerera.

Señaló que al igual que se suspendió la energía en las Plantas 1 y 2 de AHMSA, también se interrumpió el suministro de energía en la planta tratadora, lo que impide llevar a cabo los procesos de tratamiento.

Indicó que con apoyo de empresas locales se consiguió un generado, pero no es suficiente para realizar todo el tratamiento, únicamente se realizan los procesos prioritarios para evitar que la biomasa muera.

Debido a que no se tiene la capacidad para tratar el volumen de aguas residuales, quedan los residuos en los depósitos, lo que genera el malos olores que ocasiona la molestia entre los vecinos.

“La planta está funcionando de manera intermitente, existen proceso que están detenidos totalmente y siempre hay residuos del agua negra, lo que pudieran estar generando malos olores”.

Debido a que se ha incumplido con el tratamiento de aguas residuales, SIMAS ha recibido dos multas por partes de la Comisión Nacional del Agua en lo que va del año, de 1.8 mdp cada una, las cuales se aplican de manera trimestral.

Comentó que SIMAS se ve afectado en dos sentidos, uno debido a que no están vendiendo las aguas tratadas a AHMSA y otra por el pago de la multa a CONAGUA, que únicamente está generando un gasto.