Multa de 400 pesos por no usar cubrebocas oficial

Molestos se encuentran trabajadores de la empresa Aramark por los descuentos que les están realizando por no portar el cubre bocas oficial de la empresa durante sus horas de trabajo, asegurando que 400 pesos es una cantidad excesiva por no cumplir con los "caprichos" que tienen al interior de la misma, pues todo el personal porta el cubre bocas la jornada completa de trabajo, sin embargo algunos de los trabajadores lo traen personal desde su casa.

Miembros de la plantilla laboral de la empresa en mención quienes prefirieron omitir sus generales por temor a represalias comentaron que, aunque acudieron al área de recursos humanos a emitir esta inconformidad, la encargada simplemente no se prestó a la solicitud de hecha por los trabajadores de portar cualquier cubre bocas y no el que les otorgan ahí obligatoriamente.

"No dijo que diéramos gracias a dios porque no nos han corrido por las declaraciones que hemos hecho, pero no tenemos miedo porque lo que pedimos no es malo, simplemente no podemos usar el cubre bocas "oficial" de la empresa a diario porque tiene que lavarse, secarse y volverse a colocar y en ocasiones uno llega a casa, realiza sus actividades y se acuesta a dormir, sin acordarse lo del cubre bocas".

Mencionó que si un trabajador porta un cubre bocas KN95 por más seguro que este sea y lo ve la gente de recursos humanos, les rebajan 400 pesos por semana durante un mes en castigo a la acción, aun cuando el cubre bocas que la empresa les da es de tela y lavable pues no es buena calidad ni especial para evitar contagio del covid.

Además de los mil 600 pesos por mes que les cobran de castigo, también les venden de nueva cuenta el cubre bocas de tela en 400 pesos, lo cual consideran un abuso ya que al ser un cubre bocas de tela, se pierde de manera constante.