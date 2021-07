Multa de 46 mil por no respetar protocolos

Este fin de semana iniciaron los operativos en todo tipo de establecimientos por parte del Ayuntamiento de Monclova y del Gobierno del Estado, inspeccionarán que cuenten con los protocolos para combatir el Covid-19 esto ante la alza del número de personas contagiadas, advirtieron que no habrá tolerancia y que se aplicarán multas que oscilan entre 8 mil a 46 mil pesos.

Derivado de los rondines que se realizan cada semana se detectó la falta de cumplimiento de las disposiciones, por ello van a intensificar los recorridos el Gobierno del Estado se suma a través de la Policía Civil de Coahuila, además de Protección Civil, Ecología y Alcoholes con el fin de cuidar la salud de los monclovenses.

"Es importante dejar en claro que esto no es un tema recaudatorio simplemente es algo más importante, el tema de salud, desde hace más de un año estamos viviendo esta pandemia, queremos ser claros, no habrá tolerancia", comentó.

Quienes no cumplan con las disposiciones pueden recibir una multa que va de los 100 a 500 Unidades de Medida Actualizada, se puede realizar la clausura de los establecimientos por un lapso de hasta dos semanas. Inspeccionarán bares, cantinas, antros, salones de eventos, quintas, jardines, restaurantes, comercios, que deben seguir los protocolos básicos como el uso de cubre bocas, la sana distancia, aplicar a los clientes el gel desinfectante, tomar la temperatura al ingresar a establecimiento y el cumplimiento en aforos que es donde más problema hay.

Todo lo anterior debido a que ha incrementado el número de personas contagiadas, actualmente hay 185 casos activos, por lo que autoridades municipales buscan que no se salga de control, por ello reforzarán las acciones que en el pasado dieron resultado y que se llevaron a cabo en conjunto con la sociedad y empresarios.

Jorge Garza director de Fomento Económico dijo que se está en plena reactivación económica, lo que menos buscan es afectar a los comercios, pero sí es importante tomar las medidas antes que incremente más el número de contagios, antes de bajar aforos, horarios y mover el semáforo.

"El mismo alcalde Alfredo Paredes lo ha dicho, la gente quiere divertirse y se puede hacer pero cumpliendo con las normas establecidas, no se trata de cobrar multas sino de evitar la muerte, la guerra se gana afuera de los hospitales, necesitamos del apoyo de empresarios comerciantes y ciudadanos", señaló.

Actualmente se tienen establecidos aforos del 80% en restaurantes, en bares y cantinas el 70%, el 80% en salones de eventos, el 80% en antros y sin que los asistentes se pongan a bailar.

En el caso de los ciudadanos sin cubre bocas que sean observado en la calle, Jorge Garza mencionó que no se les puede obligar, ya pasó la etapa en la que se creó conciencia, quien no lo haga, no se puede andar de tras de ellos, pero deben recordar que la pandemia no ha terminado.