Multan a quintas sin permiso municipal

Luego de los hechos suscitados la semana pasada, donde lamentablemente perdió la vida un menor de 10 años ahogado en una quinta que no contaba con los permisos de operación, ni los protocolos de seguridad, Protección Civil realizó la inspección de estos establecimientos para determinar si cuentan con los permisos.

Yesica Barco, Directora de Protección Civil informó que se dieron a la tarea de buscar por las redes sociales y realizar recorridos por la ciudad para detectar estos espacios que operan en la ilegalidad.

Señaló que hasta el momento se han detectado 15 establecimientos que carecen de permisos y se les ha invitado a que realicen los trámites necesarios para poder operar y de esta forma eviten que se clausure el espacio.

Mencionó que la finalidad no es cerrar estos espacios, sino que cumplan con las normas, con los requisitos y de esta manera operen dentro de la legalidad.

Señaló que se ha tenido buena respuesta, las personas se han acercado a preguntar cuáles son los requisitos e incluso hay quienes se han acercado a preguntar, sin que se les haya expedido una notificación.

En el caso de las quintas que cuentan con albercas, indicó que uno de los puntos principales es que cuenten con salvavidas, y que tenga el curso de rescate acuático, que debe estar presente en el evento.

Mencionó que una vez que son notificados, tienen un plazo de 5 días para que se acerquen al departamento y vean los requisitos que deben cumplir, y en caso de no hacerlo se procederá a la clausura y aplicará una multa de las 20 a las 6 mil 800 UMAS.