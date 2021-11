Multarán a bares que tengan música fuerte

Si los dueños de restaurantes bar hacen caso omiso de bajarle el volumen a la música al interior y exterior de los mismos, vamos a proceder a multarlos, dijo el Director de Alcoholes Sergio Carrizales quien aseguró se reciben una gran cantidad de denuncias por parte de los vecinos de los diversos sectores del municipio.

El Director que el fin de semana recibieron una gran cantidad de peticiones de apoyo por parte de vecinos del Bulevar Francisco I. Madero, quienes externaron su molestia debido al exceso de ruido que generan los negocios dedicados al giro de restaurante bar y que aunque ya habían acudido a solicitar que le bajaran a la música, estos hicieron caso omiso.

Explicó que ante esto se acudió a dialogar con los encargados quienes molestos hicieron caso omiso de la petición, por tal motivo se procedió a la clausura de dos lugares, sin embargo durante los últimos meses se han clausurado otros negocios por la misma situación.

"Sabemos que los propietarios y encargados de este tipo de negocios se molestan porque no quieren bajarle al volumen de la música, sin embargo deben estar conscientes de que sus giros no son los de disco bar o antro, por lo que los decibeles no deben estar altos para evitar la molestia de los vecinos".

Dijo que hace unos días se tuvo una reunión con vecinos de la calle Uruguay de la colonia Guadalupe en donde participó protección civil, seguridad pública y el departamento de alcoholes, siendo una de las quejas más frecuentes el ruido excesivo, razón por la que se seguirán realizando las revisiones de los negocios que se encuentran en el área habitacional o cerca de ella para que se cumplan con las medidas restrictivas en cuanto al alto volumen de la música.

"Las multas y clausuras seguirán realizándose hasta que los propietarios de los negocios entiendan que el volumen debe mantenerse bajo, desconozco a cuanto asciende la multa sin embargo es de la única forma que van a entender que no deben molestar a los vecinos con el ruido extremadamente alto".