Multarán a padres mal estacionados

Cinco planteles educativos en Monclova causan problemas a la vialidad de la ciudad, por lo que autoridades municipales advirtieron sanciones a padres de familia que van desde los 300 a 600 pesos por estacionarse en doble fila.

Se refirieron concretamente a las escuelas Colegio Guadalupe Victoria, Universidad Vizcaya, Escuela Moderna, Sección 147 y la primaria 15 de Mayo ubicada en la colonia Fovisste.

El coronel Victorino Reséndiz, Director de Seguridad Publica manifestó como un problema grande la congestión vehicular que se registra en entradas y salidas de los planteles educativos sobre todo las que están ubicadas en la zona centro de esta ciudad y sobre el Boulevard Pape.

“Cerca de la una de la tarde, es un congestionamiento muy acentuado en las escuelas, donde los padres de familia siempre se estacionan en doble fila, es un caos que se presenta desde tres cuadras atrás del plantel” indicó.

El día de ayer aunado al congestionamiento vial que trastorna diariamente el flujo vehicular en horas de entrada y salida de la escuela primaria Sección 147, ubicada sobre la calle Juárez en la zona Centro de esta ciudad, se complicó aún más con la obra de drenaje que realiza el departamento de SIMAS en este tramo.

Padres de familia al ver que la calle Juárez a la altura de Abasolo y Juan Barrera de la zona Centro se encontraba cerrado, tuvieron que desviar su automóvil y buscar un lugar para estacionarse e ir por sus hijos caminando hasta el plantel.

Con buenos ojos padres de familia ven las sanciones que tomara la dirección de Seguridad Pública para evitar que se estacionen hasta en doble fila y prevenir que ocurra un accidente.

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de este plantel Karol Flores Aguayo aseguró que es de gran beneficio que el departamento de Seguridad Pública lleve a cabo estas sanciones pues con ello evitaran algún accidente.

“Es normal que todos queramos subir a nuestros hijos en la entrada de la escuela, pero al momento de que ya suben a su hijo, no se percatan que van cruzando más alumnos y podrían ocasionar algún accidente, las filas son de dos a tres líneas y la verdad si es un peligro latente el que se estacionen frente al plantel” indicó.

Cabe recordar que desde el pasado mes de septiembre el Colegio Guadalupe Victoria “privatizó” el bulevar Pape principal vía de acceso de Monclova, al no contar con estacionamiento padres de familia optaban por estacionarse en doble y hasta en tercer fila, algunos otros se situaban sobre el camellón, provocando un verdadero caos vial.

A dos meses de lo sucedido la Dirección de Transporte y Vialidad así como el área de Seguridad Pública optaron por sancionar a padres de familia que se estacionan frente a los planteles educativos con la finalidad de evitar algún accidente.

Al momento de que ya suben a su hijo, no se percatan que van cruzando más alumnos y podrían ocasionar algún accidente”

Victorino Reséndiz Director de Seguridad Pública