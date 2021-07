Murió y nunca le dieron su beca

Coahuila

Don José Tereso se cansó de ir a cada rato a pedir su pensión del Bienestar, nunca le dieron solución a su problema.

Aseguran que Don José fue víctima de maltrato por familiares y por Servidores de la Nación.

José Tereso Borjas Borjas de 84 años de edad decidió morir antes de "dar molestias", las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo y ayudarlo aseguran que era víctima de violencia por parte de sus familiares que le quitaron la tarjeta en la que le depositaban la pensión del Bienestar, Servidores de la Nación nada pudieron hacer para que él pudiera obtener su dinero, esto pese a que constantemente se les pidió el apoyo.

Así lo comentó Diana Salazar presidenta de Fundación RIAA, quien dijo que ésta es una historia triste como la de cientos de adultos mayores en el país, que tristemente son maltratados y dejan de recibir el apoyo del Gobierno Federal porque cae en manos de sus familiares y ni siquiera con para ver por el bienestar de los adultos mayores.

¿Otra vez Don José?, era lo que los Servidores de la Nación le dijeron a Don José cada que iba a preguntar ¿cómo le hacía para recuperar su tarjeta?, para con esto recibir su dinero, pues no tenía ningún otro ingreso para solventar sus necesidades, así lo menciona Griselda Galván una mujer que lo ayudó en repetidas ocasiones y quien estuvo acompañando al señor José a las oficinas del Bienestar para hacer este trámite que buscó muchas veces, pero del que no hubo resultado. Arturo Hernández "El paisano" en varias ocasiones le envió dinero a través de la Fundación Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos que preside Diana Salazar, quien comentó que en esas ocasiones Don José se negaba a tomar el apoyo económico argumentando que después su nieto se lo iba a quitar, le pediría más y más y después si él regresaba sin un peso a su hogar, le iría muy mal.

"Siempre que me acercaba a él, me decía señora linda no me de dinero, mi nieto es muy malo y le puede hacer algo a usted, que coraje y que injusticia lo que se cometió Don José, duele saber que, así como este hay muchos casos donde son maltratados, donde les quitan su dinero y ni siquiera los miran bien", señaló Diana Salazar.

Ante esa situación, hicieron lo posible por ayudar a Don José incluso había una denuncia ante el Ministerio Público, Diana Salazar aseguró que nunca hubo avances en el caso, Don José no fue escuchado y no se hizo justicia.

La mañana de ayer Don José decidió morir, se suicidó, lo encontraron en unas tapias de la calle San Miguel en la colonia Veteranos, el cuerpo fue encontrado debido al fuerte olor que emanaba del lugar y fue entonces cuando se dio aviso a las autoridades que hicieron lo correspondiente tras la muerte del hombre.

Diana Salazar dio a conocer el caso en su página de facebook, en la que Griselda evidenció las veces que acompañó a Don José a las oficinas del Bienestar y se tomaron fotografías, este caso provocó indignación entre ciudadanos que señalaban, "Esos no son servidores de la nación, son Cuervos de la Traición, son miles de casos de mal servicio".

Diana Salazar comentó que si hay algún adultos mayor que pase por esta situación pueden comunicarse con ella, pues estará haciendo gestiones para lograr hacer justicia por esos adultos a los que les quitan el apoyo, la gente que conozca un caso pueden darlo a conocer comunicándose con Diana Salazar al 866142 78 30.