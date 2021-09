Nació Elias con una malformación

El pequeño Elías tiene una malformación en la vena, se la detectaron cuando tenía 9 meses de nacido, actualmente tiene un año 8 meses y necesita una operación, pero no cuenta con Seguro Social.

"No quiero dinero porque no quiero que digan que hago mal uso, pero sí les pido que me ayuden con las actividades, que me compren un boleto o que me ayuden para que mi esposo pueda afiliarse al Seguro Social", señaló Paola Mariel Esparza Corona.

El padre del niño es albañil, por lo que no está asegurado, su domicilio es en colonia Benito Juárez, Avenida 3, #311, en San Buenaventura.

La madre del niño explicó que era una bolita, lo consultaron y les dijeron que era aun ganglio inflamado, le dieron medicamento porque según traía infección en vías nasales, no se le quitó, siguieron con médicos y les dijeron lo mismo, pero la bolita una desapareció.

Lo llevaron a la clínica 51 de San Buenaventura, era una masa quística, le pidieron un ultrasonido particular, pero no se lo hicieron muy bien porque el niño estaba llorando se miraba que la bolita se inflaba, ahí le dijeron que posiblemente era una malformación.

Lo pasaron al Pape después a Saltillo, le pidieron una tomografía, hizo una actividad y nadie se la quiso hacer porque el niño era muy pequeño y nadie se atrevía hacerlo, ahí le contaron de Víctor Haro de la clínica Calí, ahí le pidieron un ultrasonido y le dijeron que pudiera ser un quiste, pero lo mejor era hacer un ultrasonido en particular.

"Ahí me dijeron que mi hijo tenían una malformación de la vena, me dijo que era mejor que lo afiliara al seguro, porque el doctor Haro me dijo que lo afiliara al IMSS para que lo pueda atender allá, pues ahí hay tomografías o resonancia magnética", comentó la madre.

El próximo 10 de septiembre se realizará un bingo, en la colonia Benito Juárez, en el módulo de la colonia, Avenida 3, es con la intención de obtener fondos y comprarle el seguro al niño, pero lo más importante es que el padre del niño se pueda afiliar al Seguro social, la gente interesada en apoyar puede comunicarse al 8661134566.