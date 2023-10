Nadie le paga su puesto de Hot Dog

"Yo no soy responsable del accidente. Esto es desesperante ya no sé qué hacer" exclamó Saúl Moreno Rodríguez vendedor de Hot Dog y quien el pasado 16 de Octubre del año 2022 presenciará un accidente automovilístico donde un elemento de Seguridad Pública asesinara a una enfermera para posteriormente impactar su vehículo contra su puesto de Hotdog.

A casi un año de los hechos no ha podido recuperar su equipo de trabajo y aun cuando se realizó un convenio con el ex policía de adquirirle uno nuevo en los siguientes 13 días, nada se ha concretado.

Desesperado el padre de familia acude de manera constante ante la Agencia del Ministerio Público para ver los avances en su caso y siempre resulta igual "No hay nada".

"Me traen vuelta y vuelta, mi carro de Hotdog está descompuesto y para entregármelo se necesita una hoja de liberación que con papeles compruebe que es mío. Tengo 35 años que lo compre no tengo los papeles ya, pero aquí quieren papeles y no me han solucionado nada"

Indicó que a días de haberse registrado este accidente automovilístico se había firmado un convenio donde le comprarían uno nuevo, pero todo ha resultado ser una farsa mientras tanto clama el apoyo de autoridades municipales para poder recuperar su carro de comida, pues para sobrevivir tiene que rentar uno más y no completa para solventar sus gastos.