Napoleón no va a regresar: obreros

Después de que ex obreros a fines de Napoleón Gómez Urrutia se retirar del punto mejor conocido Ave Fénix, por no contar con el cuórum deseado para asamblea extraordinaria, arribaron trabajadores adheridos a la seccion147 del Sindicato Nacional Democrático muy molestos por las amenazas que recibieron de los ex obreros.

"Nos amenazaron que iban a ir a quemar el sindicato, que iban a ir a sacar a las secretarias, aquí estamos nosotros porque no se ponen con nosotros como hombres, llegamos y se fueron, porque se van" exclamo un trabajador activo.

Así mismo dejaron en claro que el líder sindical y quien los representa es Ismael Leija Escalante y no Napoleón Gómez Urrutia, como buscan hacerlo entender ex obreros y de quienes señalaron solo quieren desestabilizar el empleo.

"Nosotros no queremos estar como ellos, sin empleo. Napo no va a regresar, aquí tenemos un secretario general y se llama Ismael Leija Escalante, es provocación hacia nuestras personas.

Explicó que horas previas a la manifestación se había amenazado con que tomarían oficinas del sindicato, por lo que estuvieron esperándolos a las tres de la tarde, al no llegar, decidieron acudir a buscarlos al Ave Fénix y estos ya se habían retirado ante la falta de cuórum.