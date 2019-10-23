Natalia soñaba ser abogada

“Perdimos la batalla contra la enfermedad”, comentó el padre de Natalia Esperanza Liñán Garza, quien era una niña alegre e inteligente y deseaba ser abogada o doctora al salir de la preparatoria, desde hace tres años estaba en tratamiento por depresión y ansiedad, pero el último ataque la hizo actuar sin pensar.

La joven de 16 años de edad, era la menor de siete hijos, tres hombres y cuatro mujeres. Su padre Javier Liñán la recordó como una niña muy alegre e inteligente, era bailarina y había ganado concursos de danza clásica y contemporánea, además de ser aprensiva con sus estudios.

Despiden a Natalia Esperanza Liñán luego de luchar tres años contra la depresión y ansiedad.

Desde hace tres años Natalia comenzó a encerrarse en su cuarto y a dormir por muchas horas, fue cuando decidieron darle apoyo psicológico.

“A los meses nos dijeron que era su cerebro, tenía depresión y ansiedad, en Monterrey nos confirmaron el diagnóstico mediante un estudio, desde entonces se estuvo tratando con el doctor y estuvimos al pendiente de ella, pero los ataques de ansiedad son terribles”.

Explicó que es una sensación mala ya que su hija perdía el control y cuando Natalia se quitó la vida, estaba fuera de sí y no fue su decisión, además de no tener el medicamento a la mano. La joven tenía instrucciones de gritar cuando le diera el ataque o bien tomara la medicina.

“Me dijo que se sentía bien y estaba consciente de su problema, me había pedido permiso para tener novio, yo la apoyaba porque veía su sufrimiento por la depresión, pero a veces no podía sacarla, se negaba a salir o a tener algún contacto con el mundo exterior, es algo muy difícil y no la podía dejar sola”.

La familia ya había pasado por esto antes, Natalia heredó la enfermedad de su mamá Irene Magdalena Garza, quien se encuentra hospitalizada luego del lamentable hecho aunado a los síntomas tan muy complejos de su enfermedad.

Sus hermanos y amigos, acompañaron a la joven en funerales Mar San, a la una de la tarde fue trasladada a una iglesia y posteriormente la sepultarían en el panteón Jardines del Recuerdo.