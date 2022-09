Necesario cambien también la tarifa

Más que un cambio de horario, para que en realidad exista un ahorro en el consumo de energía eléctrica es necesario un cambio de tarifa, así lo indicó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, quien señaló que Monclova y la región Centro, se encuentran dentro una zona con gran afectación por las altas temperaturas.

Durante esta semana se presentará ante la Cámara de Diputados la propuesta para eliminar el cambio de horario, al establecer que no representa un beneficio real para los ciudadanos y no se tiene un ahorro en el consumo.

Al respecto, el representante de los comerciantes, Arturo Valdés Pérez, mencionó que se han realizado estudios, en los que se ha comprobado que los cambios de horario no benefician ni perjudican a los comerciantes, quienes mantienen su actividad sin importar los ajustes que se realizan cada medio año.

No existe un ahorro en el consumo de energía, que es el objetivo principal del cambio, esto debido a que Monclova las temperaturas son extremas tanto frío y calor y se requiere de los equipos para mitigar las temperaturas.

“No hay ahorro la verdad, no lo vemos, al menos no en esta ciudad, que por la ubicación el calor, siempre se tiene que encender los equipos”.

Señaló que para que en realidad exista un beneficio para la población, es necesario cambiar la tarifa que se aplica, y que se tome en consideración las temperaturas que se alcanzan en temporada de verano, así como las que se registran en invierno, que se aplique una tarifa especial.

Reconoció que durante años se ha buscado a nivel federal que se autorice el cambio de la tarifa, lo cual aún no se ha logrado, pero continuarán insistiendo, ante la necesidad que se reclasifique y se reduzca el costo de energía.