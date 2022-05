Necesario diversificar la región: Tatiana

Tatiana Clouthier Carrillo; Secretaria de Economía, dijo que hay que tomar decisiones de cómo promover, en diversificar mercados e inversiones en la Región Centro del Estado, tocó el tema de la distribución de los impuestos, la cual empresarios consideran que no es equitativa, pero dijo que se tiene firmado un acuerdo.

Señaló que el Gobierno Federal seguirá trabajando con el Gobierno Estatal para que más inversión llegue, se está haciendo un mapeo de posibilidades de tipo de negocio que tiene que verse en la región, trabajan de la mano con el Gobierno Estatal, el municipal en todos los sentidos, cuando promueven ante diferentes empresas que quieren venir, se revisa el grado de complejidad de la zona y a partir de ahí ver qué tipo de negocios puede hacer.

"Es parte de lo que vamos a hacer para atraer ese tipo de negocios o empresas aquí o fortalecer las existentes, que tipo de proveeduría requieren las empresas que se expanden esa es la diversificación que se puede hacer para más empleos locales", comentó.

Se brinda información, se trabaja de la mano con los Estados para ver donde se focalizan esfuerzos de incentivos de la república, ahorita el esfuerzo para detonar es en la región del sur-sureste es a donde se enfocan los incentivos fiscales.

Respecto a que en Coahuila no es equitativa la distribución de los impuestos, la secretaria comentó que fue legisladora y es un tema que ha estado en la mesa por mucho tiempo, explicó que hay un acuerdo firmado legalmente y este tendría que rehacerse y Andrés Manuel López Obrador hizo algunos movimientos y tiene que modificarse sí se quiere cambiar, pero se buscaron mecanismos para que a diferentes estados puedan tener más recursos.

PLAN ANTIINFLACIONARIO

Habló también sobre este plan antinflacionario el cual tiene varias áreas, se presentó la primera parte de las cosas en las que el Gobierno Está trabajando.

La eliminación de aranceles en 21 productos que forman parte de la canasta básica que son los más comprados y los que más afecta a la población más vulnerable, esto generará que la comunidad tenga un mejor acceso.

Se trabaja con distribuidores para que estos productos de la canasta tengan tratamiento especial, que no incrementen precios porque se hacen otros apoyos indirectos para que insumos no suban, como el no aumento en los cobros de las carreteras, las vías ferroviarias tengan precio especial los insumos de los 21 productos, además del apoyo que el gobierno da a la propia gasolina.

"Se considera que a lo largo de los meses en donde en la canasta se tenga repercusión positiva al consumidor final que son las familias más desfavorecidas de México", comentó.

La inflación del 7.5 desde el mes de marzo y la parte de alimentos corresponde al 3.8%, comenzó que entre hoy y miércoles empezarán a publicar aranceles y repercutirá cuando los productos empiecen a llegar.