Necesario evitar el extremo calor; Para evitar enfermedades

Ante el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre las altas temperaturas que están afectando a la mayor parte del país, el director del departamento de Salud Municipal, Dr. Arturo González, hizo algunas recomendaciones para protegerse del intenso calor.

Entre las medidas recomendó mantenerse hidratados, tomar agua a lo largo del día, incluso si no se siente sed, esto ayudará a prevenir la deshidratación; vestir ropa ligera y de colores claros, esto permitirá la buena circulación del aire; evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas, que generalmente se registran entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

Por otra parte, el médico recomendó poner especial atención a los grupos vulnerables, como los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, porque este grupo de personas son más susceptibles a los efectos negativos del calor, y por esa razón, se les debe proporcionar un entorno fresco y confortable.

Finalmente, enfatizó que se debe estar alerta a los signos de deshidratación o insolación, tales como mareos, debilidad, dolor de cabeza intenso o piel seca, en caso de presentar alguno de estos síntomas, se recomienda buscar atención médica lo antes posible.