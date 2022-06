Necesita Edrick una cirugía

Edrick es un pequeño que nació con un serio problema de salud, desde los tres meses ha estado en tratamiento médico, hoy su familia pide la oración de todos y también del apoyo económico ya que fue sometido a una cirugía y aunque han hecho todo por recaudar el dinero, faltan casi 100 mil pesos por pagar.

Así lo comentó Ayde Almanza, tía del pequeño, comentó que han hecho muchas actividades, rifas con donaciones de cosas.

El pequeño entró a su cirugía ayer por la mañana, tiene solo cinco meses de nacido, pero desde los tres se le diagnosticó un problema de craneosinostosis bilateral, su cráneo se cerró y al momento de cerrar el cerebro no tiene espacio para crecer, lo que puede generar problemas neurológicos, alimenticios, de vista y acarrear muchas consecuencias.

Desde entonces ha estado con médicos, tratamientos, el neuropediatra lo canalizó al IMSS pero en el Hospital Infantil no estaban capacitados para su cirugía, esperaron en Monterrey, pero el niño no podía esperar por eso se hizo de manera particular.

La cirugía era urgente, le dieron terapias antes y ahorita está en Guadalajara en el Hospital Terranova, por ello pidieron a la gente unirse en oración por Edrick para que su proceso sea cada vez mejor.

Interesados en ayudar pueden comunicarse al 866 155 64 33 o pueden hacer transferencias de hasta 10 pesos a la cuenta bancaria 4027 6641 7226 1483 de Banco Azteca.

Ayer se realizó un zumbatón en beneficio del pequeño Edrick, su familia seguirá con las actividades porque después de su cirugía tiene que permanecer por lo menos un mes en Guadalajara para estarlo monitoreando, pero además porque posiblemente vaya a ocupar un casco oficial que es caro, sí el médico dice que lo necesita sería de manera inmediata.

"Un peso, dos pesos no afectamos su bolsillo y si nos pueden ayudar bastante, con el corazón en la mano les pido por mi niño Edrick, hoy por él mañana puede ser cualquier otra persona y estaremos apoyando como nos ha apoyado la mamá de Dieguito, de antemano gracias", comentó la tía del pequeño.