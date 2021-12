Necesita Gabriel bolsas de colostomía

Debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social no está proporcionando bolsas para colostomía, la vida del joven Gabriel Vargas Muñoz de 25 años quien padece autismo y retraso metal puede verse en riesgo, ya que su familia no cuenta con recursos económicos para comprar las bosas que tienen un costo de 450 pesos y solo vienen cuatro, por lo que solicitan el apoyo de la población.

“Nosotros vivimos en la calle Estación Monclova 1107 colinas de Santiago y mi teléfono 8661547177 para que nos llamen y corroboren que verdaderamente si tenemos necesidad”

Gabriela Rodríguez, cuñada de Gabriel realizó un llamado a las instituciones de servicio y a la población en general a quienes les pidió le donen bolsas para colostomía, ya que no cuentan con el recurso para adquirirlas tan continuamente y el papá de Gabriel de oficio pepenador no los apoya, pues está discapacitado y no tiene recursos para cubrir esta necesidad.

Gabriela Rodríguez dijo que hace más de 20 días su cuñado fue operado de los intestinos y a causa de ello le realizaron una colostomía que tendrá que traer por aproximadamente seis meses, por lo que las bolsas son muy necesarias para que sus heces fecales no contaminen la herida ni le causen irritación, pues eso podría mermar su salud.

“Estoy muy desesperada porque con mi suegro no podemos dejar a Gabriel porque su casa no está en condiciones higiénicas para que él se recupere, además no tiene recursos para alimentarlo y atenderlo como se debe, yo cuido a mi cuñado con mucho gusto pero estoy embarazada y no tengo mucho dinero para comprar las bolsas que él requiere de manera constante, por lo que pido el apoyo a la población”.

Gabriela dijo que aunque ella está embarazada cuida, baña y alimenta a Gabriel, pero no tiene dinero y él se desespera mucho, pues tiene autismo y aunque no puede comunicarse ve lo difícil que es comprarle las bolsas, por lo que se la ha pasado triste y llorando durante los últimos días

“SI alguien quiere ayudarnos les estaremos muy agradecidos, Gabriel se vale por sí mismo pero ahorita requiere cuidados muy especiales para que su herida no se infecte, las bolsas de colostomía son muy necesarias para cuidar su salud, por ello pedimos ayuda a todas las personas”.