Necesitan ayuda Angie y su mamá

MONCLOVA., COAHUILA.-Debido a que su madre sufrió una caída cuando se encontraba sufriendo los estragos del golpe de calor, la joven Angélica Pérez García está solicitando a la comunidad apoyo económico, en especie y un abanico para instalar en su domicilio, toda vez que son de muy escasos recursos y por estar en el hospital no ha podido trabajar.

“Hace unos días mi mamá se sintió muy mal, estaba en la cama y no podía levantarse, traté de darle agua y bañarla para que se refrescara sin embargo ella se desvaneció, por lo que busqué ayuda y la llevé a la clínica 7 del IMSS para que le brindaran atención, sin embargo aún se encuentra muy delicada de salud”.

La señora Yolanda García Cuellar está discapacitada, por lo que se encuentra postrada en una cama de su hogar y por esta razón mientras su hija trabajaba ella se sintió muy mal y al ser llevada al hospital le dijeron que tenía complicaciones no solo por el golpe que se dio en la cabeza, sino también derivadas del calor que vivió en su domicilio, ya que no cuentan con abanico en ninguno de los cuartos.

“Yo trabajo para llevar dinero a mi casa donde vivimos mi mamá y yo, mi papás están divorciados y por ello se queda solita en casa, ahorita los médicos me dicen que tiene un problema de salud que le están atendiendo pero no ha progresado como yo quiera, pues no se despierta y no reacciona a estímulos”.

Angélica pidió a la comunidad la donación de un abanico para su hogar así como pañales, papel higiénico y si pudieran dinero en efectivo para llevar el sustento a su hogar, esto para que cuando su mamá salga del hospital tenga como alimentarla.

La madre de angélica se encuentra internada en el tercer piso de la clínica 7 del IMSS esperando tener un progreso en su salud, por lo que quien quiera ayudar a Angélica pueden comunicarse con ella al 8662527142 o depositar en efectivo a la tarjeta 4189143154868684 de Banorte.