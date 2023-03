Ni leyó CFE oficio para conectar luz

Responde la Comisión Federal de Electricidad ante el oficio enviado por el Juzgado Primero Civil donde se solicitó la reconexión de la energía eléctrica a Altos Hornos de México, la dependencia señaló que deberá revisar el número de medidores entre otros aspectos a efecto de determinar si puede llevar a cabo la solicitud.

La jueza Primero Civil Mónica Rodríguez Alvarado informó que CFE compareció a través de su representante y donde la dependencia expresó no tener claro lo que se solicitó en los oficios que se giraron por parte de la autoridad judicial.

"No se si no lo leyeron, lo cierto es que me devolvieron el oficio y me devolvieron la copia certificada de la sentencia que les habíamos acompañado, de esto le dimos vista al Ministerio Publico como a la empresa y a la sindicatura"

Ante esto la sindicatura realizó diversas aclaraciones a Comisión a efecto de que comprenda lo solicitado y que consiste en la reconexión del servicio de energía eléctrica sin mediar el pago que se adeuda hasta en tanto la empresa reciba la nueva inversión en razón de encontrarse en quiebra.

Comisión Federal de Electricidad tendrá tres días hábiles para contestar y en su caso proceder a la reconexión del servicio, esto después de que el Síndico de la quiebra de AHMSA entregue los oficios en la dependencia.

En caso de proceder la solicitud AHMSA podría contar con el servicio de energía eléctrica para la semana entrante.

"Si no le señalo yo un término, serán tres días hábiles para efecto de que hagan cumplimiento" finalizó.