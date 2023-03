Ni luces de los 50 millones de dólares para AHMSA

Se aleja la esperanza de que se dé la inversión de 50 millones de dólares en AHMSA, al no reflejarse la inyección de recursos este miércoles como lo dio a conocer la empresa, sin que se tenga información de ningún movimiento.

De acuerdo al anuncio que dio el vocero de la empresa el pasado primero de marzo, donde anunció que se había concretado el traspaso de la mayoría de las acciones de la empresa, se indicó que antes del 15 de marzo se realizaría la inyección de los primeros 50 millones de dólares que permitirían la reactivación de la empresa.

Este anunció generó expectativas entre los trabajadores, empresarios y sociedad en general ante la recuperación de la empresa, pero esta inyección no se vio reflejada al día de ayer y continúan la falta de energía, gas, y otros problemas en la empresa.

Al respecto la Jueza Interina del Juzgado Primero Civil, Mónica Rodríguez Alvarado, dijo que hasta el momento no se tiene conocimiento que se haya realizado alguna operación de esa naturaleza en la empresa.

Recordó que ante el procedimiento de quiebra que se mantiene desde el pasado 30 de enero, la empresa está obligada a notificar cualquier procedimiento, negociación que se tenga con el fin de asociación o venta de la empresa, pero hasta el momento no se tiene información al respecto.

Indicó que cualquier operación debe ser autorizado por el Síndico Oscar Fernández Prado y el juzgado, pero no han sido notificados de ningún movimiento dentro de la empresa, ni de la inyección de recursos.

Mencionó que la empresa puede realizar pláticas y negociaciones pero estos no cuentan con alcance legal, si no se realizan a través del Síndico y está autorizado por el juzgado, por lo que no se tiene información de la llegada de recursos a la empresa.

Esperan que esto se dé en poco tiempo, se les notifique y se concrete el proceso, esto con el fin de recuperar la empresa, que es el objetivo principal del procedimiento de quiebra que se inició.