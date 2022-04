Ni un abono AHMSA a deuda con constructores

El no recibir pago de AHMSA limita a los constructores a interponer un proceso legal o buscar intereses en lo que les deben porque quieren seguir con la empresa acerera, Eugenio Williamson; presidente de la CMIC señaló que siendo realistas no saben para donde hacerse, mientras el Gobierno Federal no voltee a verlos, no los promueva la Secretaría de Economía y no lleguen nuevas empresas a la Región, seguirán siendo fieles a la acerera.

Tienen confianza en que la empresa saldrá adelante con sus obligaciones, tanto con el problema de fertilizantes, actualmente AHMSA debe 380 millones de pesos a socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no se ha movido nada, aunque quedaron de ir abonando gradualmente.

Señaló que los constructores que están trabajando ahorita para AHMSA sí se les está pagando, dijo que hablando con constructores se dio cuenta que decidieron ayudarle a la empresa a pesar de que les deben mucho dinero, hay a quienes le deben desde 600 mil pesos hasta 60 millones de pesos y como quiera siguen ahí al pie del cañón.

"Hay que tratar de ayudar a la fuente de empleo, que bueno que tuvieran otras fuentes de empleo y tuvieran oportunidad de diversificar. El constructor de la región que no quieran trabajar dentro de la planta, se quedará sin trabajo porque tendrán que buscar constructores foráneos, pero que mejor que se quede aquí en la Región porque se necesita", comentó.

Sí hay quienes se han negado a seguir como proveedores de AHMSA, pero el constructor que se dedica a AHMSA, han sido fiel toda su vida a la empresa acerera.

"Se me hace que demandar y pedir intereses, tendría que ser con base a cada situación, en cada paso de cada constructor, muchos continúan trabajando con ellos y a lo mejor meter en problemas de ese tipo, legal o demanda pudiera ser causa de no seguir trabajándoles, muchos han optado, quieren una buena relación con la planta porque quieren seguir trabajando", comentó.