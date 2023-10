Niega Leija cobrar bajas

El Secretario General del Sindicato Democrático desmintió los señalamientos de que él o funcionarios sindicales esté cobrando 60 mil pesos para dar la baja a los trabajadores de más de 60 años y dijo que eso sería un duro golpe, a la ya tan dañada economía de los obreros de Altos Hornos de México.

Ismael Leija Escalante, arremetió en contra de un supuesto periodista que realizó estas acusaciones a través de una página de Facebook, en donde lo señaló a él y al Secretario del Trabajo Nacional, Gerardo Mireles de cobrar a los obreros para autorizar la salida de la empresa.

Señaló que jamás pensarían en cobrar a los trabajadores y dijo que en caso de que algún obrero haya sido víctima o le hayan cobrado, puede acudir y denunciarlo, ya que no van a tolerar ese tipo de cosas.

"No se vale la verdad que utilicen las redes sociales de esa manera, el supuesto periodista que no pertenece a ningún medio informativo y no se vale, la gente esta desesperada, por lo que nunca pasaría por nuestra cabeza quitarle ese dinero, si hay alguien al que se le haya pedido dinero que venga y lo diga".

Mencionó que como comité se están haciendo las gestiones para que se dé la salida a la gente de más de 60 años, en donde se tuvieron algunos problemas por la situación de la empresa ante el IMSS, pero ya se resolvió.

Comentó que ya se autorizó la salida del primer grupo de trabajadores que se dará este viernes o a más tardar a inicios de la próxima semana, en donde el primer grupo será de 34 obreros, 17 de Planta Uno y 17 de Planta Dos.

Además se busca que se atienda a los trabajadores de menos de 60 años, que también están pidiendo su salida.