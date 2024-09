Niega Leija supuesto pago

"En su momento todo saldrá", así lo indicó el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, al señalar que no quiere caer en "dimes y diretes" ante las acusaciones que realizaron ex trabajadores sobre el supuesto pago al sindicato, pero que no han recibido ningún pago.

Al ser señalado de recibir un pago de un millón de pesos por concepto de cuotas, Ismael Leija Escalante mencionó que desde la semana empezó a circular dicha información con la publicación de unas hojas, sin embargo se aclaro el tema y se indicó que tiene más de un año que no reciben cuotas.

Señaló que los trabajadores únicamente manejan suposiciones, que vienen a encender los ánimos de la gente, ante la situación que se vive por la falta de pagos e inactividad, y que sólo abona a la incertidumbre.

"Desgraciadamente ya no podemos decir que la situación es desesperante, sino que ya estamos al limite todos, existe una gran tensión, un enojo y esto únicamente ocasiona molestia entre la gente".

Señaló que los trabajadores deberían demostrar que en realidad recibió ese dinero, pero mencionó que tras este tipo de comentarios no quiere entrar en confrontaciones, porque al responder únicamente enciende a la gente.

"Ya no quiero entrar en detalles, que dijo este que dijo aquel, la verdad, porque esto nada más enciende a la gente, por eso no es que me haya reservado, sino que me aguanto, pero en su momento todo saldrá".

Mencionó que en estos momentos lo importante es que el caso de AHMSA avance, que se defina la situación en los juzgados, lo cual se retrasará aún más al continuar el paro de los trabajadores del Poder Judicial y que se extenderá hasta el mes de octubre.