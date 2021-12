Niega SIMAS alimentar río

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento negó que se este alimentando con la red de agua potable al Río Monclova, y ya se demostró con pruebas de laboratorio a la familia Flores Sosa que el agua no es del sistema.

A través de su página de Facebook el hasta ahora regidor de Monclova César Flores, denunció que SIMAS cuenta con una línea que suministra agua al caudal del río para justificar la obra que se realizó durante esta administración.

Sin embargo, el sistema se deslindó de la línea que fue mostrada al señalar que no es de ellos y el agua que se suministra no proviene de los pozos con los que cuenta el sistema y con los que se abastece a la comunidad.

Se informó que no es la primera vez que se hace este tipo de acusaciones, y ya se demostró que el agua no proviene de los pozos de SIMAS, es más se realizaron estudios de laboratorio para demostrar que no es el agua del sistema, ya que el agua que se distribuye a la población está tratada, cuenta con niveles de cloración y esta no los tiene.

Se indicó que el tema se ha tratado de manera puntual para evitar fugas o desperdicio de agua, asegurando que este tema ya se ha atendido, pero se desconoce el origen de este líquido, que podría provenir de algún venero, o algún sistema para descarga de agua de lluvia o agua limpia de algún pozo, pero definitivamente no pertenece a SIMAS.